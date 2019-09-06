https://static.news.ru/photo/365f2310-d14d-11e9-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Комсомольск-на-Амуре/vk.com

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре поднялся до 799 см. В настоящее время подтоплены 121 жилой дом и 369 приусадебных участков в семи микрорайонах города.

В связи с обильными осадками, переувлажнением почвы и подъёмом уровня грунтовых вод также оказались подтопленными 180 подвалов многоквартирных жилых домов в Центральном и Ленинском округах, — сообщили в МЧС по Хабаровскому краю.

Спасатели продолжают укреплять дамбы. В городе развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 240 человек, в зоне паводка работают шесть мобильно-спасательных постов.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. В результате наводнения были подтоплены населённые пункты в 21 муниципалитете региона. Уровень Амура превысил критическую отметку в 727 сантиметров 31 августа.