«Уралвагонзавод» поблагодарил Макрона за САУ CAESAR Две захваченные на Украине самоходные гаубицы CAESAR переданы для изучения «Уралвагонзаводу»

Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

САУ CAESAR

Две 155-мм самоходные гаубицы CAESAR, поставленные Францией Киеву, были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными. Их передали для изучения «Уралвагонзаводу». Представители предприятия направили благодарность за «доставку» президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее французский политик Режис де Кастельно разместил в социальных сетях пост, в котором раскритиковал Макрона за поставки Украине самоходных орудий CAESAR. Он указал на то, что установки были захвачены российскими войсками «целыми и невредимыми» и теперь их изучат методом обратного инжиниринга.

В ответ на пост представители предприятия направили Кастельно просьбу передать слова благодарности французскому лидеру за САУ CAESAR. Однако они уточнили, что полученные для изучения установки не могут сравниться с МСТА-С.

Добрый день, господин Режис де Кастельно. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то что наша МСТА-С! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем, — говорится в сообщении.

Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит направлять ВСУ оружие, в частности САУ CAESAR, «которые позволят украинским солдатам защищаться более эффективно».