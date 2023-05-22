Уральский треш-стример объяснил, почему избил своего пса на камеру Треш-стример в Нижнем Тагиле заявил, что избил свою собаку на камеру из-за ссоры с другом

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Зоозащитники и неравнодушные граждане в Нижнем Тагиле призвали правоохранительные органы наказать местного живодера, который в ходе интернет-трансляций на камеру избивал собственную собаку кулаками по голове, рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» волонтер Олеся Вебер. По ее словам, мучителя пса зовут Булат Муратов, а собаку он избил из-за ссоры с другом.

Информацию о нем удалось найти, вплоть до номера телефона и адреса места жительства. Основательница одной из тагильских групп для волонтеров сразу же написала заявление в полицию, — рассказала Олеся Вебер.

Издание уточняет, что видео было снято около четырех месяцев назад. После обращений зоозащитников к Муратову приходил участковый. Мужчина заявил, что издевался над питомцем на фоне ссоры с другом и таким неординарным способом пытался ему что-то доказать.

По словам волонтера, забрать собаку у садиста пока не получается: он не открывает двери ни обычным людям, ни полицейским. К решению вопроса подключились правоохранительные органы, полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Ранее волонтеры в Иркутске обнаружили расчлененный труп дворовой собаки по кличке Пики, которая жила в заброшенном здании вместе со своими щенками, рожденными два месяца назад.