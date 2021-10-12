Ураган лишил света около тысячи жителей Северо-Курильска

Ураган в Северо-Курильске Сахалинской области, который обрушился на город вечером 11 октября, оставил без света около тысячи человек. Сейчас электроснабжение восстановлено, но остались другие последствия, сообщает ОТР.

Сильный ветер повредил кровлю нескольких домов, сдул облицовку фасадов и снёс крест с купола местной церкви. Занятия в школах из-за урагана были отменены.

Синоптики прогнозируют затишье только в среду, а до конца сегодняшнего дня ещё сохранится сильный ветер — до 20 метров в секунду.

3 сентября ураган налетел на Екатеринбург и снёс крышу Уральского федерального университета. Кроме того, ветер повредил десятки деревьев и одно из них повредило контактные сети: остановились трамваи и выключились светофоры. Также из-за разрыва сетей прекратили работу некоторые троллейбусы.

Ранее в Сочи очевидцы засняли момент, когда на берег пляжа вышел смерч. На кадрах видно, как отдыхающие сначала с восторгом восприняли природное явление, а затем, когда шквальный ветер начал разносить по всему пляжу шезлонги и мусор, за кадром слышны испуганные крики.