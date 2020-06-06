Университет в Якутске устроил субботник во время режима самоизоляции

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В отношении первого проректора Арктического государственного агротехнического университета в Якутске возбудили административное дело. Прокуратура установила, что 55 сотрудников учебного заведения участвовали в субботнике, несмотря на действующий в городе режим самоизоляции из-за коронавируса.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Административное дело против университета как юридического лица и проректора возбуждено по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Речь идёт о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, — пояснили в пресс-службе.

Суд рассмотрит дело 6 июня. Проректору грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В Якутии продолжаются мероприятия по выявлению нарушителей режима ограничений, который глава региона Айсен Николаев своим указом продлил до 14 июня. В Якутске и ряде муниципальных образований введён режим полной самоизоляции.

За время пандемии в Якутии выявили 2453 случая COVID-19, 15 больных скончались, 1242 человека выздоровели.

Ранее, как передавал NEWS.ru, власти соседней с Якутией Магаданской области инициировали проверку, после того как в одном из посёлков провели школьный выпускной с личным присутствием школьников и родителей.