Администрацию посёлка на Колыме накажут за школьный выпускной

Власти Магаданской области инициировали проверку, после того как в посёлке городского типа Омсукчан провели школьный выпускной с личным присутствуем детей и родителей в нарушение введённых из-за коронавируса ограничительных мер.
Как
Мы получили пояснение от работников управления образования Омсукчанского городского округа, которые согласились с тем, что эти действия были непродуманными, безответственными, и пообещали, что примут меры. Но и с себя мы ответственности не снимаем, — заключила министр.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ заявили, что очные выпускные могут пройти в тех регионах, в которых это позволяет эпидемическая ситуация. В ведомстве добавили, что формат мероприятия определят власти на местах.
В Магаданской области за время пандемии выявлено 286 случаев COVID-19 при трёх летальных исходах. По этим показателям регион входит в десятку самых благополучных в России.
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