Администрацию посёлка на Колыме накажут за школьный выпускной

https://static.news.ru/photo/c5e68288-a73c-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Магаданской области инициировали проверку, после того как в посёлке городского типа Омсукчан провели школьный выпускной с личным присутствуем детей и родителей в нарушение введённых из-за коронавируса ограничительных мер.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявила на совещании министр образования и молодёжной политики региона Анжела Шухно. Она отметила, что решение о проведении выпускного приняла самостоятельно администрация посёлка, при этом поставив под угрозу здоровье школьников, их родителей и учителей. Шухно сообщила, что главе Омсукчанского округа отправили письмо с распоряжением провести проверку и наказать виновных.

Мы получили пояснение от работников управления образования Омсукчанского городского округа, которые согласились с тем, что эти действия были непродуманными, безответственными, и пообещали, что примут меры. Но и с себя мы ответственности не снимаем, — заключила министр.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ заявили, что очные выпускные могут пройти в тех регионах, в которых это позволяет эпидемическая ситуация. В ведомстве добавили, что формат мероприятия определят власти на местах.

В Магаданской области за время пандемии выявлено 286 случаев COVID-19 при трёх летальных исходах. По этим показателям регион входит в десятку самых благополучных в России.