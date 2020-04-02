Умершую журналистку лечили от пневмонии, а она была заражена COVID-19

https://static.news.ru/photo/528e4da6-74b1-11ea-b988-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Петрова Фото: Анастасия Петрова/facebook.com

Главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, скончавшаяся 31 марта в пермской больнице, была заражена коронавирусом. Она вернулась из Европы и проходила лечение в инфекционной больнице с диагнозом «пневмония», её смерть вызвала большой общественный резонанс в крае.

Если было известно, что у неё коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию, — цитирует Telegram-канал «Стоп коронавирус. Пермь» врио главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Он поручил краевому Минсоцразвития связаться с родственниками журналистки и оказать им необходимую помощь, а всех лиц, контактировавших с ней, потребовал изолировать и проверить на коронавирус. В регионе в настоящее время зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции и два летальных исхода.

Как писал NEWS.ru, заразившийся COVID-19 житель Пермского края скончался в больнице 31 марта, он стал первой жертвой опасного вирусного заболевания в регионе. Уточняется, что у мужчины были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией.

По данным на 2 апреля, в России выявлено 2777 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 200 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 140 человек выписаны, 16 скончались.