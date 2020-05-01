Умер вице-премьер Крыма Павел Королёв

https://static.news.ru/photo/0cec503c-8b85-11ea-9de1-fa163e074e61_660.jpg Павел Королёв Фото: Арвидас Шеметас/РИА Новости

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королёв скончался на 61-ом году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Причину смерти он не назвал.

Скончался заместитель председателя Совета министров Королёв Павел Эдуардович. Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для республики, — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Королёв в 2012-2016 годах занимал пост замминистра экономического развития РФ, а в конце 2016 года стал зампредом Совета министров Крыма.

Как писал NEWS.ru, мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он не уточнил причины смерти Джатдоева. По данным СМИ, у Джатдоева была сердечно-сосудистая недостаточность. Его смерть произошла неожиданно, вероятно, в результате оторвавшегося тромба. Джатдоев был мэром Ставрополя с октября 2016 года.