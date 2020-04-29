Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Более 100 автобусов, работающих на 12 маршрутах, не вышли в рейсы утром 30 апреля, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Глава города пообещал, что в отношении сорвавших работу общественного транспорта водителей будут приняты меры, а в Новокузнецк прибудут водители и автобусы из других населённых пунктов. По словам директора транспортного предприятия...