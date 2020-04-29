Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев скончался. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиром.
Достойный человек, отличный управленец, надёжный товарищ и соратник, верный друг.
Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города, — написал Владимиров.
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Он не уточнил причины смерти Джатдоева.
Андрей Джатдоев был мэром Ставрополя с октября 2016 года.
Как ранее писал NEWS.ru, от пневмонии 28 апреля скончался насельник Московского подворья Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря иеродиакон Никифор (Овчинников).
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