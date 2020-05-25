Умер бывший главный архитектор Петербурга

https://static.news.ru/photo/8795060c-9e82-11ea-8834-fa163e074e61_660.jpg Александр Викторов (в центре) Фото: Владимир Астапкович/ ТАСС

Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Александр Викторов. Ему было 65 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по градостроительству и архитектуре города, мужчина умер после продолжительной болезни.

Викторов был главным архитектором с 2001 по 2004 год. За время его руководства были одобрены проекты нового футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, станций метрополитена Фрунзенского радиуса, аэропорта Пулково, а также проведены конкурсы на лучшее архитектурное решение по развитию территории острова Новая Голландия.

NEWS.ru писал, что скончался легендарный цирковой артист Тамерлан Нугзаров. Ему было 77 лет. Миллионы зрителей запомнили его в роли маршала Жукова в спектакле «Салют Победы!».