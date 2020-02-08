https://static.news.ru/photo/6c1cfc4e-4a87-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Морозов Фото: Ministry of Energy Russia//Global Look Press

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов недостоверной информации о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.

Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике... Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьёзные последствия, — написал Морозов в Instagram.

Он подчеркнул, что ситуации в НИИАР штатная, показатели дозиметров в любой точке региона сейчас в норме. А видео, которое распространяется в мессенджерах и соцсетях о якобы случившейся катастрофе на территории НИИАР, взято с пожара на НПЗ Комсомольска-на-Амуре, который произошёл в октябре 2019 года. Морозов также сообщил, что обратился к руководству НИИАР, чтобы они в онлайн-режиме продемонстрировали показания дозиметров с промплощадки.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нашумевшая история об анестезиологе из кировского госпиталя для ветеранов, который якобы отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких, оказалась фейком. Он выразил сожаление, что эта история нанесла ущерб репутации российской медицины, которая и без того подпорчена нехваткой медперсонала, жалобами на доступность лечения и качество обслуживания пациентов.