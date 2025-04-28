«Улучшение тактической зоны»: военэксперт о новых позициях ВС РФ у Днепра Военэксперт Матвийчук: новые позиции РФ у Днепра дадут преимущество для штурма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Новые позиции Вооруженных сил России у Днепра дадут улучшение тактической зоны и преимущество для штурма Херсона, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, это возможно благодаря взятию точки на возвышенности.

Наше перемещение через реку Днепр — это, конечно же, улучшение тактической зоны, это подступы к Херсону со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть штурм и возвращение Херсона в Российскую Федерацию. Новые позиции находятся на возвышенности. Мы постоянно снизу вверх стреляли. Сегодня мы переходим, выравниваем позиции, и все преимущества переходят на нашу сторону, — сказал Матвийчук.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ перебрались на правый берег Днепра в Херсонской области. По его данным, российские войска вступили в бои в районе Тягинки, российские средства ПВО сбивают гексакоптеры противника каждый день. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонскую и Запорожскую области. Дипломат выразил мнение, что если Запад не поставит украинского президента Владимира Зеленского с его провокациями на место, то обсуждаемые на данном этапе параметры урегулирования конфликта покажутся Киеву несбыточной мечтой.