Военкор сообщил о начале боев за Херсонскую область Военкор Котенок сообщил о высадке ВС России на правом берегу Днепра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Подразделения Вооруженных сил РФ перебрались на правый берег Днепра в Херсонской области, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок. По его данным, российские войска вступили в бои в районе Тягинки, российские средства ПВО сбивают гексакоптеры противника каждый день. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поступает неподтвержденная информация о том, что наши подразделения смогли еще и переправиться на правый берег Днепра и вошли в южную часть Тягинки, — сообщил он.

Котенок добавил, что часть российских подразделений закрепляется на позициях. Другие военные обеспечивают контроль над воздушным пространством.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти опустошили подконтрольную ВСУ правобережную часть региона. По его словам, некогда процветающая территория превратилась в мертвую зону. Сальдо добавил, что там теперь «нет людей и ничего не работает». Из самого Херсона приходят «только мрачные» новости, заключил он.

Позже сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия восстановит все, что Украина разрушила на правобережной части Херсонской области. По его словам, действия ВСУ в регионе объясняются тем, что Киев смирился с вхождением региона в состав РФ.