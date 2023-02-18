Пьяный украинский военный на пикапе задавил велосипедистку в Херсоне

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look press

Пьяный украинский военный в Херсоне за рулем пикапа сбил женщину, ехавшую на велосипеде по дороге. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Виновник ДТП остался безнаказанным, сослуживцы помогли ему замести следы и скрыться с места, сообщает РИА Новости.

Город Херсон, улица Белинского, 7, имело место ДТП, в котором автомобиль пикап без номеров, под управлением военнослужащего ВСУ, который в нетрезвом состоянии, не справившись с управлением, совершил наезд на Екатерину А. М. 1964 года рождения, которая двигалась по дороге на велосипеде, — сообщил источник.

Боец ВСУ не понес никакой ответственности, он избежал наказания благодаря сослуживцам, которые помогли ему замести следы, — группа военнослужащих ВСУ приехала на место, забрала пикап и посадила в фургон нетрезвого сослуживца, после чего все скрылись в неизвестном направлении.

Ранее в Запорожской области рассказали об участившихся случаях грабежа мирных жителей военными ВСУ. Член главного совета администрации Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты нещадно грабят людей, выдавая себя за «защитников», потому что осознают, что скоро им придется бежать с этой территории, спасая свои жизни.