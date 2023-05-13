Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа Украинский пленный Ляшенко: по сравнению с прошлым годом боевой дух ВСУ сильно упал

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Боевой энтузиазм украинских военных значительно снизился по сравнению с прошлым годом, сообщил военнопленный Александр Ляшенко в интервью РИА Новости. По его словам, это связан с большими потерями и массовой мобилизацией по всей стране.

Вначале было множество добровольцев, боевой энтузиазм и т. д., но сейчас ситуация, безусловно, изменилась. Все уже хотят, чтобы это закончилось. Учитывая жесткую мобилизацию, становится очевидно, что потери велики. Если бы все было так хорошо, как нам говорят по телевизору, то не было бы необходимости призывать каждого, — отметил Ляшенко.

Ляшенко был призван из города Смела в Черкасской области и был взят в плен на Донецком направлении. Во время службы он наблюдал, как менялись настроения его товарищей по оружию. По его словам, в подразделении, где он служил, каждый солдат знал о минимум пяти погибших, не считая раненых.

3 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.

10 апреля на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился самолет со 106 российскими военнопленными. У некоторых из них были ранения. Военнослужащих отправили на реабилитацию, которая пройдет в медицинских учреждениях Минобороны.