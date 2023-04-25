Украинский морпех получил крупный срок за убийство мирного жителя Суд ДНР приговорил украинского морпеха к 22 годам лишения свободы за убийство мирного мариупольца

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Андрей Петренко

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы младшего сержанта 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко за убийство, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Следователи установили, что в марте 2022 года Петренко, находясь на оборонительной позиции ВСУ в Мариуполе, выстрелил из снайперской винтовки в грудь мирному жителю, нанеся ему смертельное ранение. Отбывать наказание военный будет в колонии строгого режима.

В марте 2022 года Петренко, вооруженный снайперской винтовкой, размещаясь на вышеуказанной позиции, заметил мужчину, одетого в гражданскую одежду. В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти Петренко выстрелил в него, — говорится в сообщении.

Петренко признали виновным в убийстве по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Свои действия осужденный объяснил тем, что проходивший мужчина, по его мнению, был сторонником проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ. В содеянном он раскаялся.

Я целился в область сердца. После выстрела увидел, что данный гражданин упал, — признался военный.

Ранее верховные суды Донецкой и Луганской народных республик приговорили граждан Украины Виктора Похозея, Владислава Шеля и журналиста и лейтенанта Максима Буткевича к различным срокам в колонии строгого режима за жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов. Им дали от 8,5 до 18,5 лет лишения свободы.