Верховные суды Донецкой и Луганской Народных Республик обвинили граждан Украины военных Виктора Похозея, Владислава Шеля и журналиста Максима Буткевича в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов. Так, по данным СК РФ, Буткевич стрелял в мирных жителей из гранатомета.
Приговором суда Похозею назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Буткевичу — 13 лет лишения свободы, Шелю — 18,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.