Виктория Молчанова

Украинский журналист сядет за стрельбу по мирным жителям из гранатомета Украинский журналист Буткевич осужден за стрельбу по мирным жителям из гранатомета

10 марта 2023 в 12:13

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В ДНР и ЛНР вынесены приговоры трем украинским военнослужащим, причастным к преступлениям в отношении мирного населения