Жители Артемовска рассказали о стрельбе солдат ВСУ по мирным гражданам РИА Новости: жители Артемовска рассказали о стрельбе солдат ВСУ по горожанам

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) часто стреляли по мирным жителям из пулеметов, причем без всяких причин, рассказали РИА Новости трое эвакуированных из города. По их словам, стрельба по людям велась, даже когда они выходили из укрытий, чтобы набрать воды.

Агентство отмечает, что выбраться на подконтрольные России безопасные территории жителям Артемовска помогают бойцы группы «Вагнер». Так, 3 марта в Донецк доставили группу горожан, среди которых был Александр Брежнев, попавший под пулемётный огонь в конце января.

Я шел по улице, и БТР стоял в 100–150 метрах от меня, сделал выстрел. Потом, видно, [экипаж] увидел меня и открыл пулеметный огонь по мне. Я убегал, и все равно зацепила меня пуля. Ранили в ногу, — рассказал Брежнев.

Он добавил, что успел спрятаться в подвале, помощи не дождался, пока в городе не появились бойцы группы «Вагнер». Они оказали мужчине первую медицинскую помощь. Операцию ему сделали уже в госпитале в Первомайске, в ЛНР.

Другой эвакуированный из Артёмовска, 60-летний Владимир Шатунов рассказал, что украинские солдаты стреляли по людям, когда те выбирались из подвалов, где прятались.

Это хуже фашизма, [украинские военные] издевались над людьми. В подвале люди жили <...>. Выходили и в них из пулемётов стреляли, — уверяет он.

Другой житель Артёмовска — Евгений Микитенко — заявил, что стал свидетелем того, как украинские войска без всякой причины открывали пулемётный огонь по горожанам, выходившим из укрытий набрать воды.

Ранее эвакуированные жители Артемовска сообщили о прицельной стрельбе снайперов украинской армии по горожанам. Выбравшийся из города мужчина уверял, что общение с украинскими военными было очень затруднительным, так как они могли в любой момент вытащить автомат и открыть огонь.