Украинский дрон-камикадзе атаковал Теткинский мелькомбинат Baza: дрон-камикадзе атаковал мелькомбинат в курском поселке Теткино

Фото: Соцсети

Telegram-канал Baza сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал мелькомбинат в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Baza сообщает, что беспилотник прилетел в приграничный регион со стороны Украины, атака произошла 31 мая около 16 часов. По данным канала, БПЛА взорвался на территории завода, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, о возможном ущербе предприятию не уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные впервые использовали новую модель беспилотника Malloy Aeronautics T150 британского производства для атаки по Курской области. По информации канала, дрон нес боевой заряд, к нему были подвешены три мины калибром 82 мм. Кроме того, на корпусе был закреплен ретранслятор на случай прерывания связи по основному каналу. БПЛА был уничтожен пограничниками. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также SHOT сообщал, что ВСУ безуспешно попытались атаковать дроном подстанцию в Кореневском районе Курской области. Это произошло днем 30 мая, когда в регион залетел беспилотник, начиненный взрывчаткой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.