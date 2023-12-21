Украинский дрон пытался атаковать объект в Брянской области Богомаз сообщил о сбитом дроне ВСУ в Суражском районе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил, что дрон был сбит силами противовоздушной обороны РФ. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

[ВСУ] предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — написал глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили три взрывных устройства на регион. По его словам, под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.

17 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на эту дату уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе. Снаряд попал в жилой дом, ранены два человека. Отмечалось, что пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь.