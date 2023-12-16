Два человека пострадали при обстреле села в Курской области Губернатор Старовойт: двое пострадали при обстреле села Олешня в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли село Олешня в Суджанском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранены два человека.

Отмечается, что пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает, добавил глава региона. Он пообещал, что власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьезные повреждения от украинской атаки.

Ранее 16 декабря Старовойт сообщал, что поселок Краснооктябрьский в Курской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате нападения пострадавших нет. Повреждения получил один легковой автомобиль. Губернатор отметил, что собственнику испорченного транспортного средства будет оказана помощь.

Ночью украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам Старовойта, в результате происшествия никто не пострадал. В селе Крупец, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция.