МО: средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 17 декабря уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Дроны были сбиты над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, — подчеркивается в сообщении.

За предыдущие сутки Вооруженные силы России сбили 49 украинских беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в зоне проведения военной операции. Как сообщали в Минобороны РФ, российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах, потери противника на пяти направлениях составили до 580 человек личного состава.

Ранее ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, снаряд попал в жилой дом, ранены два человека. Отмечалось, что пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает, добавил глава региона. Он пообещал, что власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьезные повреждения от украинской атаки.