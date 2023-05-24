Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР Представительство ДНР: украинские войска за сутки 20 раз обстреляли Донбасс

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 20 раз. При этом было выпущено 104 разных боеприпаса.

На направлении к Донецку противник совершил 14 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибра 155 мм. В районе Горловки было зафиксировано 3 обстрела из артиллерии калибра 152 мм, а в Ясиноватой и Ясиноватском направлении — 3 обстрела из артиллерии калибра 155 мм. В результате этих обстрелов было выпущено 104 боеприпаса различных типов.

Таким образом, обстрелы украинских войск затронули четыре населенных пункта: Горловку (Центрально-Городской район), Ясиноватую, а также различные районы Донецка (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы) и Макеевки (Кировский и Червоногвардейский районы).

В ночь на 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома. По его словам, это произошло в поселке Борисовка, где ранее в результате атаки с дрона произошло возгорание административного здания. Глава региона отметил, что в результате нападения пострадавших нет.