Украинские войска нанесли удар по селу Ломаковка в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — написал губернатор.
Он добавил, что обстрел привел к пожару — загорелся один из жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне Telegram-канал Baza сообщил о падении в населенном пункте Найтоповичи Брянской области украинского беспилотника. БПЛА взорвался, но при этом никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.
Днем ранее стало известно, что Климовский район в Брянской области пытались атаковать около 10 беспилотников. Часть из них были сбиты, а остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по сведениям Baza 31 мая ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Погар» в Брянской области. По информации канала, огонь, предположительно, велся из танка. Минобороны РФ информацию не комментировало.