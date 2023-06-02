Украинские войска обстреляли село в Брянской области Брянский губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по селу Ломаковка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска нанесли удар по селу Ломаковка в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — написал губернатор.

Он добавил, что обстрел привел к пожару — загорелся один из жилых домов. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил о падении в населенном пункте Найтоповичи Брянской области украинского беспилотника. БПЛА взорвался, но при этом никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Днем ранее стало известно, что Климовский район в Брянской области пытались атаковать около 10 беспилотников. Часть из них были сбиты, а остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по сведениям Baza 31 мая ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Погар» в Брянской области. По информации канала, огонь, предположительно, велся из танка. Минобороны РФ информацию не комментировало.