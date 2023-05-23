Украина обстреляла село в Курской области Старовойт: со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет, нарушено электроснабжение сел Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Также взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, которые участвовали в работах по укреплению государственной границы.

Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждены электрические сети. В результате села Гордеевка, Викторовка и Троицкое обесточены. Без света остались около 400 человек, — написал он.

В ночь на 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома. По его словам, это произошло в поселке Борисовка, где ранее в результате атаки с дрона произошло возгорание административного здания. Глава региона уточнил, что в ходе новой атаки пострадавших нет.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ в Белгородской области Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.