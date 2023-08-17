Украина может задействовать британские танки на Ореховском направлении

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Challenger 2

Вооруженные силы Украины планируют бросить в бой британские танки Challenger, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, они с высокой долей вероятности могут быть задействованы на Ореховском направлении. В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Сейчас точно подтверждается, что украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта, — заявил Рогов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что танки Challenger 2, поставленные Украине западными партнерами, имеют ряд недостатков. В частности они обладают сложным механизмом заряжания, который позволяет делать лишь четыре выстрела в минуту. Для сравнения, российские танки способны делать по 12 выстрелов в минуту. Кроме того, Challenger 2 отличаются высокой массой.

Подполковник Вооруженных сил Великобритании Стюарт Кроуфорд ранее заявил, что украинские генералы ничего не знают о местоположении танков Challenger. По его словам, Украина не использует эти танки в боях, так как они проходят техническое обслуживание. Кроме того, значительная часть этих танков уже могла быть уничтожена российской армией, считает он.