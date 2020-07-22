«Уйду я — придёт другой»: Дегтярёв провёл прямой эфир по пути на работу

https://static.news.ru/photo/484e367c-cbc7-11ea-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл прямой эфир для подписчиков в Instagram. Отдельно он обратился к тем, кто требует, чтоб он немедленно отказался от должности.

Тем, кто кричит: «Дегтярёв, уходи!»... Не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя. Стопка документов, которые на столе у меня, высотой метр скопилась. Ну, уйду я — придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, а 2021 год покажет, — заявил врио губернатора.

По пути к зданию администрации Дегтярёв пообщался также с журналистами и жителями города. Он пообещал, что будет завоёвывать народную любовь и доверие своей открытостью, общением и ежедневной работой, а одной из основных задач на посту считает налаживание диалога с Москвой, для чего собирается использовать свои связи.

Не хватает тяжеловесности с федеральным центром, я её дам. Чтобы, когда губернатор звонит — на том конце брали трубку: вице-премьер, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес. Когда я звоню — берут трубку все. Я вчера позвонил нескольким крупным руководителям по хабаровским делам — все готовы помогать. Меня знают лично, партию уважают, — подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что, по его мнению, представители хабаровских властей редко общаются с населением, «засиделись» и не спрашивают мнения жителей края по поводу, в частности, благоустройства. Сам он намерен привлечь к диалогу Общественную палату, народный совет при губернаторе и активно использовать для коммуникации соцсети.

Дегтярёв намекнул, что не исключает возможности кадровых перестановок в правительстве края. Так, особо его интересует сфера здравоохранения, которой он намерен дать личную оценку.

Я посмотрю своими глазами. Проеду по ключевым больницам, если есть стройки, а они есть, я посмотрю, как что строится, на какой стадии. Если увижу, что есть расхождения того, что он (министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько) докладывает, с тем, что есть на самом деле, — возможны и кадровые изменения, — пообещал Дегтярёв.

Врио планирует начать поездки по краю со следующей недели, а совещание касательно смягчения или усиления ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, проведёт 22 или 23 июля. Дегтярёв вёл стрим в течение 17 минут и параллельно ел мороженое.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск. 21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Как писал NEWS.ru ранее, арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поделился подробностям своего пребывания в СИЗО. По его словам, всё происходящее больше всего напоминает анекдот.