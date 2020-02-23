https://static.news.ru/photo/46bffe56-560d-11ea-90fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: dambaspb.ru

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 февраля, открыли затворы Комплекса защитных сооружений. Накануне они были закрыты из-за угрозы наводнения в связи с подъёмом уровня воды в дельте Невы. Об этом журналистам сообщили представители дирекции КЗС.

Исходя из обнародованной информации, ночью в Петербурге был зафиксирован шторм. После него сотрудники Комплекса открыли водопропускные отверстия.

Затворы начали движение на открытие 23 февраля в 07:16, — цитирует РИА Новости сообщение дирекции КЗС.

На данный момент в городе на Неве предотвращено уже третье наводнение с начала 2020 года. В настоящее время Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

Как ранее писал NEWS.ru, 17 февраля затворы КЗС в Санкт-Петербурге закрывали в связи с возможным подъёмом уровня воды в дельте реки Невы. В городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за скандинавского циклона.