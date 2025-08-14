Учитель младших классов пригласила детей на свадьбу к их однокласснику Во Владивостоке учитель выслала детям приглашения на свадьбу к четверокласснику

Во Владивостоке учитель пригласила детей на свадьбу их 11-летнего одноклассника, передает Telegram-канал «Северный человек Владивосток». В сообщении она отметила, что событие пройдет в соответствии с «их традициями».

После такого приглашения родители были крайне удивлены и не знали, как объяснить детям, почему их сверстник вступает в брак. Преподаватель сослалась на «обычаи», но когда вопросы стали более серьезными, она переадресовала их отцу ребенка.

Мужчина позже назвал случившееся недоразумением и на самом деле речь шла об обрезании — религиозном ритуале для мальчиков, который проводится в исламе до достижения ими 12 лет. Информация о произошедшем передана в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению предложила не увольнять российских педагогов за личные публикации в соцсетях без экспертизы. Депутат Анна Скрозникова обратилась с этим предложением к министру просвещения Сергею Кравцову и призвала разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в интернете.