Уборщица пошла на выборы подставным кандидатом и стала главой поселения

https://static.news.ru/photo/829b3d82-fdab-11ea-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Telegram-канал «Подъём»

Жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев.

На момент голосования она работала уборщицей в администрации сельского поселения, передаёт k1News. По данным ЦИК, она набрала 61,7% голосов, тогда как её оппонент — 34,04%.

Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич (прежний глава администрации. — NEWS.ru). Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали, — рассказала она журналистам издания «Подъём».

Женщина отметила, что до вступления в должность 1 октября продолжит заниматься уборкой. Она отметила, что не знает число жителей поселения и количество входящих в него деревень.

Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела, — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации партии «Народ против коррупции», которой руководит племянник президента Владимира Путина Роман.