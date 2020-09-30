У московских врачей появился цифровой помощник для назначения анализов

https://static.news.ru/photo/425199a0-03bf-11eb-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во всех взрослых столичных поликлиниках внедряется новая программа, которая предлагает врачу максимально полный набор исследований, которые необходимо провести для постановки диагноза. Сервис позволит и медикам, и пациентам сэкономить время и улучшить качество диагностики.

Пилот на базе четырёх городских поликлиник показал, что инструмент сокращает время на назначение диагностических исследований в 10 раз — с двух с лишним минут до 15 секунд, — цитирует «Москва 24» заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, за счёт освободившегося времени врач уделяет больше внимания непосредственно работе с пациентом.

В настоящее время пакетные назначения исследований доступны для 54 групп предварительных диагнозов, на которые приходится до 90% обращений в поликлиники. Среди этих диагнозов — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония. Система не только предлагает список лабораторных и инструментальных исследований, но и консультации у профильных специалистов.

Проект цифровой поддержки врачей разработали специалисты департаментов информационных технологий и здравоохранения Москвы на основе клинических протоколов.

Как писал NEWS.ru, платформами для развития цифровых технологий в России станут сферы медицины и образования, а также индустрия развлечений. Такое мнение высказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. При этом, как полагает замглавы Минкомсвязи, перспективы законодательного регулирования этой сферы непростые. Он предположил, что медики будут с осторожностью относиться к подобным форматам и будут отдавать предпочтение возможности проводить диагностику вживую. Всё потому, что если врач поставит диагноз, а больной умрёт от другой болезни или «что-то тяжёлое случится», отвечать придётся не только перед своей совестью, но и перед прокурором, добавил замминистра. Вместе с тем Волин выразил уверенность, что дистанционная медицина в России всё же будет развиваться.