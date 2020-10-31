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У главы Минздрава Алтайского края нашли коронавирус

11:16, 02 ноября 2020 13
Дмитрий Попов Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

Тест на коронавирус главы Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова показал положительный результат.

По данным пресс-службы ведомства, диагноз был подтверждён 2 ноября. В настоящее время самочувствие Попова оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение дома и при этом продолжает работать удалённо.

Признаки заражения коронавирусом у главы регионального Минздрава появились в конце прошлой недели. Он сдал тест и самоизолировался, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 28 сентября губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.

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