У главы Минздрава Алтайского края нашли коронавирус

Тест на коронавирус главы Министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова показал положительный результат.
По данным пресс-службы ведомства, диагноз был подтверждён 2 ноября. В настоящее время самочувствие Попова оценивается как удовлетворительное. Он проходит лечение дома и при этом продолжает работать удалённо.
Признаки заражения коронавирусом у главы регионального Минздрава появились в конце прошлой недели. Он сдал тест и самоизолировался,
Как писал NEWS.ru, 28 сентября губернатора Алтайского края Виктора Томенко, проходившего лечение от коронавируса дома, госпитализировали в краевую клиническую больницу с двусторонней пневмонией.