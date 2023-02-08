Тюменский детсад нарядит воспитанниц в «солдаток» за 150 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Детский сад № 3 в Тюмени разместил на портале госзакупок лот о поставке карнавальной одежды с начальной суммой 148 740 рублей. Учреждение готовится нарядить девочек в костюмы «солдаток». Для детей приобретут 26 костюмов. Еще 12 комплектов закажут для взрослых.

Объект закупки: поставка карнавальных костюмов. Наименование товара: костюм карнавальный для девочек «Солдатка» (гимнастерка, юбка, пилотка, ремень), — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

В документации к тендеру указано, что поставить одежду должны в течение 20 дней с момента заключения договора. Костюмы доставят в сад накануне Дня защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что правительство готовится значительно упростить процедуру государственных закупок для Луганской и Донецкой народных республик. Это позволит заключать контракт у единственного поставщика на территориях с действующим военным положением и отказаться от ряда статей закона «О госзакупках».