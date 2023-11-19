Тысячи жителей Херсонской области остались без света из-за дождей и ветра Власти Херсонской области сообщили о повреждениях ЛЭП из-за шторма

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Несколько линий электропередачи были оборваны в результате сильных дождей и ветра в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале. Без света остались около 10 тысяч человек, уточнил он. К восстановительным работам привлечены 28 аварийных бригад.

Штормовой ветер привел к множественным обрывам линий электропередачи во всех районах области, в том числе повреждено несколько высоковольтных ЛЭП. На 13:00 обесточено до 10 тысяч жителей области. Восстановлением занимаются 28 аварийных бригад с 31 единицей спецтехники. На эту минуту удалось восстановить энергоснабжение 22 населенных пунктов, полностью или частично обесточенных стихией, — написал Алексеенко.

На данный момент восстановить энергоснабжение удалось уже в 22 населенных пунктах. Также глава администрации сообщил о временном перекрытии дороги между Геническом и поселками Арабатской стрелки. Она оказалась затоплена в результате большой волны. Стабилизация движения ожидается в течение суток, добавил Алексеенко.

В Кемеровской области и Алтайском крае шквалистый ветер тем временем срывает крыши со зданий, валит деревья и остановки. Несколько населенных пунктов также остались без электроэнергии, повреждены десятки домов и автомобилей.