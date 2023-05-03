Трое мужчин постригли подростка в автобусе и попали на видео В Екатеринбурге трое мужчин постригли подростка в автобусе

Фото: pixabay

В Екатеринбурге в автобусе трое мужчин постригли подростка при помощи ножа и сбрили ему часть волос. Инцидент один из очевидцев снял на камеру. На кадрах видно, что молодой человек при этом не сопротивляется и никак не реагирует на действия мужчин, сообщает «360».

Как уточняет издание, один из мужчин вел себя с подростком агрессивно. В частности, он хватал молодого человека за волосы, пока другой брил парня. За все время инцидента при этом ни один из пассажиров не решился подойти к странной компании и предложить подростку помощь.

О причинах произошедшего неизвестно. Некоторые из очевидцев предполагают, что мужчины могут быть знакомы с молодым человеком. Показательная стрижка при этом могла использоваться в качестве наказания. Другие же считают, что троих пассажиров возмутила длина волос парня.

2 мая в метро Москвы пассажир спрыгнул на рельсы и попытался покурить в тоннеле. Мужчину задержали полицейские после срабатывания сигнальной системы. Нарушителя арестовали на семь суток.

Пятерых жителей Москвы ранее арестовали и одного оштрафовали за стриптиз в столичном метрополитене. Трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 29 лет обнажились в электропоезде Замоскворецкой линии, пассажиры сняли происходящее на видео.