Трое хабаровчан получили сроки за убийство амурского тигра

Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Трое жителей Хабаровского края были приговорены к лишению свободы и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.

Индустриальным районным судом города Хабаровска фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет восьми месяцев и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, осужденные в марте, действуя по предварительному сговору, незаконно добыли тушу амурского тигра и попытались продать ее в Хабаровске за 700 тысяч рублей. В роли покупателя выступил человек, который действовал в рамках проводимого ФСБ оперативно-разыскного мероприятия, мужчин задержали.

Ранее ростовские пограничники изъяли у браконьеров краснокнижной рыбы почти на 7 млн рублей. Операция по удалению браконьерских сетей проводилась в акватории Таганрогского залива. В сетях находились 21 особь русского осетра, три севрюги и две стерляди.