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В среду, 8 января, в ГУ МЧС России по Омской области поступила жалоба от жителей на химический запах в воздухе.

Для оценки возникшей в городе ситуации специалисты направили в два района передвижную лабораторию. Оказалось, что в омском воздухе наблюдается превышение значений предельно допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, а...