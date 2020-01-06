https://static.news.ru/photo/3c0665e6-32b2-11ea-9629-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В районе Новокосино на востоке столицы в 7:05 произошло ДТП с участием рейсового автобуса и маршрутки. Есть пострадавшие.
На пересечении ул. Салтыковская и Николая Старостина водитель рейсового автобуса совершил столкновение с маршрутным такси, после чего выехал на встречную полосу, где произвёл столкновение с двумя легковыми автомобилями, — сообщили АГН «Москва» в столичном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, пострадали три пассажира легкового автомобиля.
Как писал NEWS.ru, в Московской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. Один человек погиб. По данным пресс-службы управления МВД по региону, авария произошла на трассе А-108 (Московское большое кольцо). В автобусе в это время находились 32 человека. Один из его водителей погиб.