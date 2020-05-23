Третья дезинфекция прошла на вокзалах Санкт-Петербурга

https://static.news.ru/photo/1cf8e006-9dc0-11ea-b05e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты МЧС РФ провели третью дезинфекцию всех железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга. Химикатами обработали внутренние помещения транспортных узлов и ближайшие территории.

Особое внимание уделялось местам массового скопления людей: входным группам, перронам, лифтам и эскалаторам, пишет РИА Новости. Меры связаны с распространением в РФ коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Масштабные санитарные мероприятия прошли также в Москве. Коммунальщики провели дезинфекцию всех дорог, тротуаров, парковок, проездов и дворов. Общая площадь обработанной территории составила более 300 млн квадратных метров. Специалисты использовали препараты, безопасные для людей и животных.

В России, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС РФ направило на территорию Дагестана, где сложилась напряжённая эпидемиологическая ситуация, специалистов и технику для проведения в республике масштабной дезинфекции. В частности, будут обеззаражены социальные объекты, сообщили 19 мая представители пресс-службы министерства.