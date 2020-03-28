Третий случай заражения COVID-19 подтверждён в Брянской области. Вирус выявлен у жителя региона, вернувшегося из поездки в Европу.
Мужчина находился на карантине в областной инфекционной больнице. Результаты его анализов стали известны 28 марта,
Ранее коронавирус был обнаружен у двух жительниц региона, которые вернулись из ОАЭ и Испании. Состояние всех троих заболевших оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимую медицинскую помощь.
Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. Количество выздоровевших составляет 47 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 598 тысяч. Жертвами болезни стали 27,3 тысячи человек, выздоровели свыше 134 тысяч.
Как писал NEWS.ru, в Костромской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у несовершеннолетнего, который некоторое время назад вернулся из поездки в Великобританию.
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