https://static.news.ru/photo/2baf0b50-70d1-11ea-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третий случай заражения COVID-19 подтверждён в Брянской области. Вирус выявлен у жителя региона, вернувшегося из поездки в Европу.

Мужчина находился на карантине в областной инфекционной больнице. Результаты его анализов стали известны 28 марта, сообщает РИА Новости.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух жительниц региона, которые вернулись из ОАЭ и Испании. Состояние всех троих заболевших оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. Количество выздоровевших составляет 47 человек, умерли пятеро. В мире заразились более 598 тысяч. Жертвами болезни стали 27,3 тысячи человек, выздоровели свыше 134 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в Костромской области выявлен первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у несовершеннолетнего, который некоторое время назад вернулся из поездки в Великобританию.