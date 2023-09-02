Треть частных медучреждений Татарстана отказалась от лицензий на аборты

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Треть частных медицинских клиник в республике Татарстан отказались от лицензий на проведение абортов, сообщила детский омбудсмен региона Ирина Волынец в своем Telegram-канале. Она также отметила, что ее инициатива по запрету абортов в частных клиниках была поддержана президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и министром здравоохранения Марселем Миннуллиным.

У нас отличные новости: раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, министр здравоохранения Марсель Мансурович Миннуллин и частные клиники поддержали мою инициативу о выводе абортов из частных клиник, — заявила Ирина Волынец.

Она также подчеркнула, что не все клиники обеспечивают доабортные консультации, которые часто помогают женщинам принимать более обоснованные решения относительно сохранения беременности. Также есть вопросы к соблюдению положенной недели тишины, качеству отчетности по абортам, добавила Волынец. По ее словам, параллельно работу по сохранению жизни усилит новый центр кризисной беременности на улице Бутлерова в Казани.

В Мордовии ранее запретили пропаганду абортов среди женщин. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность: для россиян штрафы составят 5–10 тысяч рублей, для иностранцев — 10–20 тысяч, для должностных лиц — 25–50 тысяч, а для юридических лиц — 100–200 тысяч.