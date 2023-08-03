В Мордовии запретили пропаганду абортов среди женщин, сообщается в принятом Государственным собранием законе, опубликованном на сайте законодательного органа республики. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность.
Дополнить Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 года № 38-3 «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» статьей 10 «Пропаганда искусственного прерывания беременности и склонение к искусственному прерыванию беременности», — говорится в тексте документа.