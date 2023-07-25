Россиянки могут лишиться препаратов для прерывания беременности Препараты для прерывания беременности могут внести в перечень ПКУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ предложило внести используемые для прерывания беременности препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. Авторы документа отмечают, что прием этих препаратов без посещения медицинского учреждения несет большой риск для жизни женщин.

Раздел четвертый перечня ПКУ дополняется позициями «мизопростол (лекарственные препараты)» и «мифепристон (лекарственные препараты)» в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов, — говорится в пояснении к проекту.

Там также отмечается, что прием препаратов без надзора медицинского специалиста может быть чреват ростом риска осложнений на организм пациентки и может привести к смерти. Например, это может случиться в случае недиагностированной внематочной беременности, беременности в рубце на матке и развитии аллергической реакции на лекарство.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви священник Федор Лукьянов призвал ввести уголовное наказание за склонение или принуждение к аборту в клиниках. Кроме того, он заявил о необходимости увеличить штраф за незаконное проведение операций по прерыванию беременности.