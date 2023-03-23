Трехлетняя девочка утонула в луже в Башкирии

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии трехлетняя девочка погибла, захлебнувшись в яме с водой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Инцидент произошел в деревне Азангулово Мечетлинского района республики. Прокуратура проводит проверку происшествия.

По данным МЧС, приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи ничем не смогла помочь пострадавшей. Медики лишь констатировали смерть ребенка.

В прокуратуре республики уточнили, что девочка гуляла недалеко от своего дома вместе со старшими детьми, но в какой-то момент упала в лужу и утонула. Родители в это время находились дома. Мать погибшей в настоящее время находится в декретном отпуске.

Ранее сообщалось, что следователи Ростова-на-Дону приступили к разбирательству в уголовном деле о гибели двух детей 10 и 12 лет на реке Мертвый Донец. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.

Также стало известно, что в московском парке «Кузьминки» на замерзшем пруду утонул 14-летний подросток. При этом мальчика удалось вызволить из водоема еще живым, но позже он скончался, несмотря на оказанную на месте помощь. Кузьминская межрайонная прокуратура начала разбирательство по этому случаю.