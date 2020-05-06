Тотальную санобработку проведут в закрывающейся на карантин Находке

https://static.news.ru/photo/3635f892-8f65-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находка с 8 мая закрывается на карантин. Решение было принято властями Приморского края в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В городе будет проведена полная санитарная обработка жилых домов и общественных мест.

Глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что темпы прироста заражённых COVID-19 в Находке почти вдвое превышают средние показатели по региону и составляют 16,4%. По её мнению, ситуация в городе неблагоприятная и может ухудшиться, если не усилить санитарные меры.

С 8 мая ограничат въезд и выезд из Находки. Исключение будет сделано только для работников предприятий непрерывного цикла. Временно закроются торговые центры. Работу продолжат только продуктовые магазины и те, что продают товары первой необходимости, сообщается на сайте правительства края.

В Приморье на сегодняшний день выявлено 684 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 6 человек, выздоровели 99.

В России, согласно последним данным, свыше 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 19,8 тысячи человек, умерли 1,4 тысячи. В Москве более 80,1 тысячи заразившихся, 7,8 тысячи выздоровели, 816 умерли.

В мире более 3,5 млн инфицированных, более 251 тысячи умерли, более 1,1 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье с 30 апреля введён масочный режим. Защитные средства необходимо надевать при посещении магазинов, других торговых организаций и учреждений, оказывающих социальные и бытовые услуги, а также в транспорте, включая такси.