Тихоокеанский флот подготовился к тайфуну «Хайшен» в Приморье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье усилили меры безопасности к прохождению тайфуна «Хайшен», сообщил представитель Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

В том числе, герметизированы корабли и закреплено имущество флота, как того требуют штормовые условия. Также проверены источники резервного питания и завезены дополнительные дизель-генераторы. Оперативная служба флота находится в контакте с экстренными службами региона, передаёт РИА Новости.

Силы Тихоокеанского флота, дислоцированные в Приморском крае, готовы к прохождению тайфуна «Хайшен».Проведена подготовка к усилению ветра и волнения: заведены дополнительные швартовые концы, назначены буксиры для удержания находящихся у причалов боевых кораблей, проинструктирована дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по штормовому. Особое внимание уделено кораблям, которые выведены из состава флота и находятся в отстое, а также мемориальному кораблю-музею «Красный вымпел», ошвартованному у Корабельной набережной Владивостока, — говорится в сообщении.

Тайфун «Хайшень» приближается к Приморскому краю гораздо быстрее, чем предполагали метеорологи. Ухудшение погоды начнётся днём 7 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, власти сообщили о возможном закрытии мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский во Владивостоке из-за ожидаемого ветра во время тайфуна «Хайшен» 7–8 сентября.