Круизный теплоход «Илья Муромец» с 113 пассажирами на борту сняли с мели в районе города Городца в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что в общей сложности теплоход был на мели около пяти часов, все люди в это время находились на борту.
Судно снято с мели, — сообщили в прокуратуре.
Лайнер направлялся из Ульяновской области в Москву.
Теплоход «Илья Муромец» сел на мель на Волге между шлюзами в районе Галанинского причала в Городце около 14:00. На место направляли буксир Волжского пароходства. Угрозы жизни и здоровью пассажиров не было, в результате инцидента никто не пострадал. Транспортная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств случившегося, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В начале года сухогруз Glory с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале. Это произошло в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. На помощь грузовому судну направляли буксир, о пострадавших не сообщалось.