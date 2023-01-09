Сухогруз Glory с украинским зерном сел на мель в Суэцком канале

Фото: Ahmed Gomaa/Global Look Press

Суэцкий канал

Сухогруз Glory, перевозящий около 65 тысяч тонн кукурузы с Украины, сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия, сообщает судовое агентство Египта Leth Agencies в Twitter. К месту происшествия направлены буксиры.

Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары, — говорится в сообщении компании — провайдера услуг.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в городе Токат заявил, что по морскому гуманитарному коридору с момента вступления зерновой сделки в силу вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции. При этом 1 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о 16 млн тонн вывезенного зерна.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.