В Турции назвали количество вывезенного зерна в рамках продуктовой сделки Министр обороны Турции: около 17 млн зерна вывезено из портов Украины

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Около 17 млн тонн сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору с момента вступления зерновой сделки в силу, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в городе Токат на севере Турции. Трансляцию вел телеканал ТRТ. 1 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о 16 млн тонн вывезенного зерна.

За время функционирования зернового коридора при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн тонн зерна, — сказал Акар.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

5 января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой. В ходе беседы Эрдоган напомнил о позитивных результатах диалога по теме Украины: о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он также предложил Путину одностороннее прекращение военных действий.