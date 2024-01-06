Тепло вернется в дома жителей Подольска В Подольске стабилизировали работу аварийной котельной «КСПЗ»

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В Подмосковье восстановили работу котельной «КСПЗ» в Подольске, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов. По его словам, в случае повреждения батарей коммунальщики произведут их замену и ремонт.

Специалистам удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ». Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов, — сообщил глава Подольска.

Артамонов попросил жителей при запуске отопления обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждений он призвал обращаться в диспетчерские службы.

Аварийные работы в Подольске продолжались всю ночь. Система замерзла из-за морозов и при запусках были прорывы на магистральной линии в домах, сообщал глава округа. Запустили резервный котел, второй котел ремонтировали. Из-за отсутствия тепла в многоквартирных домах в северо-восточной части микрорайона Климовск по решению местных властей был введен режим ЧС локального характера.

СМИ писали, что авария на котельной затронула около 21 тысяч жителей. В микрорайоне Климовск 4 января из-за ЧП без теплоснабжения остались 173 дома, когда на улице была температура около −20 градусов.