Тело пропавшей девушки найдено в Нижегородской области Тело пропавшей девушки найдено в Нижегородской области, подозреваемый в убийстве задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело пропавшей четыре дня назад девушки найдено в Нижегородской области. Полиция задержала её знакомого по подозрению в убийстве . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в Кстово. По информации пресс-службы регионального управления МВД, девушка уехала с работы на такси и больше о ней ничего не слышали. По факту исчезновения было заведено уголовное дело.

Местные СМИ сообщали, что позже девушка якобы выходила на связь с подругой, однако затем выяснилось, что это была не она. Телефон пропавшей был обнаружен на обочине дороги.

По данным источника агентства, в результате пропавшая была найдена мёртвой.

Полиция задержала предполагаемого убийцу. Это местный житель, знакомый погибшей. Мужчина ранее не судим, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Приморье пятилетнюю девочку нашли живой. Ребёнок сам вышел из леса и к тому моменту был очень голодным. Следователи полагают, что к пропаже ребенка причастен знакомый матери девочки.